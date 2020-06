A audiência será entre o governador Marcos Rocha e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves para decidir sobre o pedido, feito pela Procuradoria Geral do Município

O juiz Edenir Sebastião, da 2ª Vara de Fazenda Pública marcou para o próximo dia 29, segunda-feira, uma audiência entre o governador Marcos Rocha e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves para decidir sobre o pedido, feito pela Procuradoria Geral do Município, exigindo que o governo decrete lockdown para combater o coronavírus.

Além do governador, o magistrado determinou a intimação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Representante do CREMERO, bem como da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado.

A audiência será por videoconferência. E provavelmente, Porto Velho deve registrar mais uns 2000 novos casos até que sejam adotadas as medidas exigidas pelo prefeito.

com informações do TJRO e blog do painel

