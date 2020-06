Silas Malafaia dá piti, ataca a Band e faz grave acusação

Silas Malafaia foi mais um aliado de Jair Bolsonaro (sem partido) a usar sua rede social para criticar a decisão da Band de afastar Luís Ernesto Lacombe. A emissora, conforme informou o RD1, decidiu suspender o Aqui na Band e demitiu parte da equipe.

Em seu Twitter, o pastor disparou poucas e boas contra o canal e ainda fez grave acusação: “Mais uma vergonha para o jornalismo brasileiro”.

“Os jornalistas Lacombe e Nathalia foram demitidos da Band porque desceram a borduna nos comunistas chineses e defendem pautas conservadoras e Bolsonaro. Os comunistas chineses detém parte da Band”, completou Silas Malafaia.

Além do pastor, apoiadores de Bolsonaro usaram a rede social e afirmaram que a atitude do canal do Morumbi foi tomada após o apresentador se posicionar conservador.

Além disso, alguns garantiram que a Band acabou com a atração por causa da entrevista feita com Allan dos Santos, do Terça Livre, alvo do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal.

O caso citado pelos internautas aconteceu na última terça-feira (23) e chamou a atenção de muita gente. No entanto, Lacombe sempre se posicionava a favor do governo e, frequentemente, recebia figuras alinhadas ao discurso bolsonarista.

MAIS UMA VERGONHA PARA O JORNALISMO BRASILEIRO ! Os jornalistas Lacombe e Nathalia , foram demitidos da Band , porque desceram a burduna nos comunistas chineses e defendem pautas conservadoras e Bolsonaro . Os comunistas chineses detém parte da Band . OLHA O ABSURDO ONDE CHEGOU ! — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) June 25, 2020

