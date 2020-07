Saques do 3º lote da 1ª parcela para beneficiários aprovados com atraso vai de 6 a 18 de julho

Começa nesta segunda-feira (6) o calendário de saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. Isso mesmo, a primeira parcela. Enquanto milhões já receram os R$ 600 em três oportunidades , outros tantos começam a poder sacar os recursos ditos emergenciais somente três meses após o início do programa, em abril.

O terceiro lote da primeira parcela do auxílio estará disponível para saques em espécie e transferências a partir desta segunda para os nascidos em janeiro, grupo que reúne cerca de 400 mil pessoas, segundo a Caixa Econômica Federal, quem faz os pagamentos. Assim como nos pagamentos anteriores, os saques serão divididos pelos meses de nascimento dos beneficiários. Ao todo, vão receber o novo lote atrasado da primeira parcela cerca de 6,1 milhões de pessoas.

As liberações de saques e transferências, iniciadas nesta segunda (6), vão até o próximo dia 18 de julho, quando começam as retiradas do calendário original do auxílio, que engloba a maior parte dos inscritos no programa.

Além do terceiro lote, já há um quarto lote do auxílio emergencial . Para esse grupo, os depósitos terminaram no sábado (4), e os saques ainda não começaram. Confira o calendário do terceiro lote:

Terceiro lote – saques e transferências da 1ª parcela

6 de julho – 400 mil nascidos em janeiro;

7 de julho – 400 mil nascidos em fevereiro;

8 de julho – 400 mil nascidos em março;

9 de julho – 400 mil nascidos em abril;

10 de julho – 400 mil nascidos em maio;

11 de julho – 400 mil nascidos em junho;

13 de julho – 400 mil nascidos em julho;

14 de julho – 400 mil nascidos em agosto;

15 de julho – 400 mil nascidos em setembro;

16 de julho – 400 mil nascidos em outubro;

17 de julho – 400 mil nascidos em novembro; e

18 de julho – 500 mil nascidos em dezembro.

