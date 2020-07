O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta comentou nesta terça-feira (7) o exame positivo para Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. “A gente torce pela recuperação pronta, pelo restabelecimento da saúde ao Presidente da República, a gente quer que ele tenha sintomas leves, atravesse isso de uma maneira bem tranquila, mas, ao mesmo tempo, reflita sobre todas as pessoas que não têm acesso a ressonância magnética no primeiro dia, médico privado, reserva de leito de CTI”, disse, em entrevista ao canal GloboNews. Mandetta deixou o governo em abril após discordar de Bolsonaro sobre a estratégia do governo no combate à pandemia.

Comentários

comentários