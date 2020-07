O governo de Rondônia, por intermédio da Secretária de Estado de Finanças (Sefin), inicia o processo seletivo Seleciona RO para escolha de profissionais qualificados a ocupar posições de gestão na Administração Pública. As inscrições são gratuitas e os cargos disponíveis são para a Coordenadoria do Tesouro, Gerência de Operações e Programação Financeira e Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os salários são a partir de R$ 6.575,99 e a carga horária de 40 horas semanais.

Podem concorrer as vagas servidores públicos municipais, estaduais e federais, efetivo no mínimo, há dois anos completos na data de início do processo seletivo. Servidores que estão exercendo cargos comissionados podem participar do processo seletivo, mas não é permitido acumular cargos comissionados.

CLIQUE AQUI E FAÇA A INSCRIÇÃO

Os candidatos poderão se inscrever somente a uma inscrição, mas poderá optar por participar, simultaneamente, do processo seletivo de mais de um cargo. As etapas serão triagem de currículos, teste de personalidade, entrevista por competência e entrevista final com o gestor da área demandante. Para mais informações e dúvidas, podem ser enviados e-mails para [email protected]

Para o secretário de finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, trata-se de um importante passo tanto rumo a modernização do fisco estadual quanto na valorização do próprio servidor público. “Pela primeira vez, a Sefin passará por um processo de seleção, que irá avaliar não apenas as competências técnicas, como as habilidades comportamentais para o exercício de um cargo de gestão”.

A fase inicial, desde a idealização do Seleciona RO, e dos processos técnicos de seleção, incluindo o suporte operacional das etapas, terá o apoio da consultoria EloGroup como parceira especialista. Esse é um avanço institucional para a nova estrutura que a secretaria de finanças terá para aumentar a confiança da população e demais servidores a respeito da máquina pública.

As inscrições encerram-se no dia 19 de julho e os candidatos precisam ter os documentos digitalizados antes de iniciar a inscrição. Os documentos necessários são Cadastro de Pessoa Física (CPF), documentos de comprovação da formação e da experiência profissional.

Comentários

comentários