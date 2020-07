Parlamentar cobra providências jurídicas urgentes para conter pandemia

Alex Redano pede legalização de diplomas para médicos formados fora do país

“Esse é o momento oportuno para legalizar a situação dos médicos formados no exterior”, o pensamento é do deputado Alex Redano (PRB), que defendeu nesta terça-feira (14), ao discursar em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, o direito ao trabalho como está sendo concedido no Maranhão.

Ele lembrou que Rondônia vive uma crise sanitária aguda, a exemplo de outros estados brasileiros, provocada pelo novo coronavírus, e, conforme afirmou, não é hora de abrir mão desses profissionais.

Alex Redano entende que está na hora do governador Marcos Rocha acionar o procurador-geral do estado e realizar, o mais breve possível, a convocação desses médicos para atuar na linha de frente, no combate à pandemia em Rondônia.

Fazendo uma análise da atuação no Estado, o parlamentar afirmou que não há o que contestar sobre o desempenho desses profissionais com diplomas de outros países. As informações, segundo ele, são boas e comprovam a capacidade desses médicos.

Ainda da tribuna, ele agradeceu aos deputados e a população pelas condolências que recebeu em razão do falecimento do irmão dele, ocorrido no sábado. Logo após o pronunciamento de Redano, o presidente do Poder, Laerte Gomes (PSDB), também lamentou a morte do irmão do deputado, falando em nome também dos demais parlamentares.

