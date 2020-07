Parlamentar destinou emenda no valor de R$ 325 mil para reforma geral da escola de Alvorada do Oeste.

Presidente Laerte Gomes visita obras na Escola Municipal Monteiro Lobato no distrito de Terra Boa

Na última semana o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) esteve em Alvorada do Oeste onde visitou as obras de reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizada no distrito de Terra Boa.

O deputado estava acompanhado do vereador Mailson de Oliveira (MDB), liderança responsável pela solicitação do recurso de emenda parlamentar destinado pelo presidente Laerte Gomes, no valor de R$ 325 mil, para a reforma geral da escola.

“O prefeito Walter Silva (MDB) apresentou o projeto, a obra foi licitada, o dinheiro está na conta e a empresa vencedora já iniciou as reformas que beneficiarão todos os alunos da região de Terra Boa, os servidores da escola e, sem dúvidas, a comunidade local”, enfatizou Laerte Gomes.

O vereador Mailson agradeceu pelo recurso destinado pelo presidente Laerte Gomes, via emenda parlamentar e ressaltou a importância da instituição de ensino para a localidade.

“Nós agradecemos o deputado pelos R$ 352 mil que vem atender essa demanda e melhorar a qualidade de vida dos alunos, dos professores e dos pais dos estudantes quando precisam fazer reuniões aqui. Isso aqui era um clamor da comunidade. Muito obrigado presidente Laerte Gomes”, concluiu o vereador.

Comentários

comentários