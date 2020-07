Só nesta semana foram feitas manutenções em cinco praças e ainda no canteiro central da avenida Jorge Teixeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Subsecretaria de Serviços Básicos (Semusb), vem intensificando os serviços de limpeza e manutenção de praças e outros espaços públicos. No dia 9, uma equipe de dez garis fez limpeza geral na praça do Cohab, com serviços de roço, rastelagem, capina e recolhimento de materiais inservíveis. Os serviços foram finalizados no mesmo dia.

Na Praça do Bola 7, atrás do Chopp do 4, também foi realizado o mesmo serviço, incluindo limpeza de sarjeta. Os trabalhos foram executados na sexta-feira e sábado da semana passada, dias 10 e 11.

No domingo (12), a equipe de poda ornamental trabalhou em torno das plantas do canteiro central e nas letras vivas na frente do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, cujos trabalhos foram finalizados no mesmo dia.

Na segunda-feira (13), a equipe de manutenção de praças e pontos públicos, composta por 10 garis, atuou na praça do conjunto Jardim Primavera. Os trabalhos foram finalizados no mesmo dia.

Na terça-feira (14), a mesma equipe realizou manutenção na praça João Nicoletti, no antigo Gabinete da Prefeitura, com serviços de roço, rastelagem, capina, varrição, limpeza de meio-fio e recolhimento de materiais de inservíveis. Os trabalhos foram finalizados no mesmo dia.

Na quarta-feira (15) foi o trabalho teve início na praça do Jardim Santana, onde deve prosseguir sexta-feira (17).

