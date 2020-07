Na exportação do pescado brasileiro, o Tambaqui saltou da sexta para a terceira posição da espécie mais comercializada com outros países no primeiro semestre de 2020. A notícia é comemorada pela Associação de Criadores de Peixes de Rondônia (ACRIPAR), que vê com otimismo o estudo publicado pelo Ministério da Economia.

Elaborado em parceria com a Embrapa Pesca e Aquicultura, o estudo mostra que nos seis primeiros meses deste ano, a exportação do Tambaqui atingiu US$ 172.934,00, ficando atrás apenas das espécies Tilápia e Curimatá.



No primeiro semestre de 2019, o Tambaqui era apenas a sexta espécie em exportação, totalizando US$ 3.564 no período.

O presidente da ACRIPAR, Francisco Hidalgo Farina destaca que as ações realizadas pelos piscicultores de Rondônia como o Festival do Tambaqui, tanto o realizado em Ariquemes como em Brasília, no ano passado, têm ajudado a divulgar a espécie. Ele também destaca que essas ações ajudam a impulsionar a comercialização do Tambaqui em outros países.

Farina também acrescenta que a qualidade do pescado está melhorando, através de processos produtivos, o que ajuda a conquistar o paladar dos consumidores. “Os produtores de Tambaqui estão cada vez mais qualificados e nós estamos usando a união e o associativismo para promover esse peixe que tem um sabor inigualável e um potencial para conquistar o mercado interno brasileiro e também o mercado externo”, acrescenta.

RONDÔNIA

Rondônia é atualmente o estado com maior produção nacional de peixes nativos, tendo o Tambaqui como espécie de maior cultivo. São mais de 4 mil piscicultores produzindo cerca de 90 mil toneladas desse pescado por ano.

