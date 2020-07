O governo federal publicou que estão suspensas as revisões do programa social Bolsa Família pelos próximos 180 dias.

Na prática, isso significa que as mais de 80 mil famílias que recebem o benefício no Acre estão livres dos processos de averiguação cadastral, revisão cadastral e a aplicação das ações de bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios financeiros, decorrentes do descumprimento das regras de gestão de benefícios do Bolsa Família. Além disso, as medidas de bloqueio de famílias sem informação de acompanhamento das condicionalidades do programa, também esta na lista de suspensão.

A medida, de acordo com o governo federal, tem como objetivo a necessidade de continuar evitando aglomerações de pessoas e de evitar que os integrantes de famílias beneficiárias do , assim como os cidadãos que trabalham em unidades de cadastramento destas famílias, exponham-se à infecção pelo coronavírus (covid-19).

Comentários

comentários