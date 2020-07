Os boxes serão destinados a comercialização de hortifrutigranjeiros, açougue e peixaria, além de artesanato e utilitários

Com a recente inauguração do Parque do Comércio do distrito de Jaci-Paraná, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) e em parceria com a Subsecretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb) já está trabalhando no processo de ocupação dos 44 boxes do Mercado Estação.

Os boxes serão destinados a comercialização de hortifrutigranjeiros, dois para açougue, dois para peixaria, além de artesanato e utilitários. O mercado vai contar ainda com quatro lanchonetes na praça de alimentação.

A seleção dos permissionários será realizada por meio de chamamento público. O edital está em fase de elaboração. De acordo com o secretário da Semagric, Luiz Cláudio, a expectativa é de que dentro de 60 dias os boxes já estejam ocupados e em funcionamento.

PARQUE

O mercado faz parte da estrutura instalada numa área de 30.000 m², composta por duas quadras poliesportivas, skate park, dois estacionamentos, equipamentos para prática de esportes, playground, pista de caminhada, anfiteatro, urbanização, banheiros e salas administrativas, obra custeada por repasses da Santo Antônio Energia (SAE) dentro de um montante de R$ 30 milhões disponíveis através de compensação financeira pela usina.

Comdecom

Comentários

comentários