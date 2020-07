Parlamentar destinou emenda para atender indicação da vereadora Nelci Verdan

Presidente Laerte Gomes visita reforma da Creche Municipal Fátima Moroskoski de Azevedo em Alvorada do Oeste

Na semana em que esteve cumprindo agenda de compromissos no interior do estado, o presidente Laerte Gomes (PSDB) aproveitou para visitar várias obras em Alvorada do Oeste, entre elas, a reforma da Creche Municipal Fátima Moroskoski de Azevedo, localizada no Bairro CTG.

O presidente estava acompanhado do prefeito Walter Silva (MDB) e Nelci Verdan (PTB).

O deputado é autor da emenda parlamentar na ordem de R$ 150 mil, com contrapartida da Prefeitura de Alvorada do Oeste, em atendimento a uma solicitação da vereadora Nelci Verdan, que indicou a necessidade da creche passar por uma reforma.

“Essa foi a primeira creche a ser construída aqui Alvorada do Oeste, há cerca de oito, quando fui prefeito, inclusive, com recurso conseguido pela vereadora Nelci na época. Hoje, viemos visitar a obra que, felizmente, já está em fase conclusão”, disse o presidente Laerte Gomes.

A vereadora agradeceu ao presidente Laerte Gomes e ao prefeito Walter pelo atendimento de mais uma indicação de sua autoria.

“Em nome da população de Alvorada do Oeste, que muito merecer, quero não agradecer e parabenizar, tanto o deputado Laerte Gomes como o prefeito Walter por, mais uma vez, atender uma demanda nossa. Junto nós fazemos a diferença. Meu muito obrigada”, declarou a vereadora.

O prefeito Walter também agradeceu ao presidente Laerte Gomes pelas ações em prol de Alvorada do Oeste.

“Quero agradecer essa parceria que o deputado tem feito com o nosso município, não apenas em relação a essa obra, mas em várias outras, pois o presidente Laerte Gomes é o parlamentar que mais alocou recurso para a nossa cidade. Sem dúvida, essa é uma parceria que quem se beneficia é o povo de Alvorada do Oeste”, destacou o prefeito.

Segundo o presidente Laerte Gomes, “os recursos acontecem porque a prefeitura está redonda, com toda a documentação, técnicos capacitados para elaborarem os projetos e fazerem as coisas acontecerem. Esse é o nosso trabalho e a nossa missão, enquanto uns apenas prometem alocar recurso, nós estamos aqui, in loco, conferindo as nossas obras por Alvorada do Oeste”, concluiu o presidente.

Comentários

comentários