Uma má notícia para os Rondonienses: Rondônia é um dos treze estados que registram alta no número de novas mortes por coronavírus, segundo balanço do consórcio dos veículos de imprensa divulgados nesta quinta-feira (23).

Na comparação da média móvel de mortes em 22 de julho 2020 com o mesmo número de 14 dias atras Rondônia é o segundo estado em número de mortes com um aumento de 93,8 ficando só atras do estado de Santa Catarina.

Segundo gráfico apresentado, a queda foi de 27%, na região Norte somente o Amazonas também registrou diminuição, com 16% a menos de mortes por coronavírus. Rondônia teve um aumento significativo de 65%, seguido do Tocantins (+ 42%)Amapá (+ 40%), Pará (+ 333%) e Roraima, com 23% a mais de óbitos.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

O estado chegou ao total de 758 mortes no boletim emitido pela Secretaria de Saúde na tarde de quarta-feira (22), só ontem foram 31 óbitos.

Veja como o número de novas mortes tem variado nas últimas duas semanas:

Subindo: PR, RS, SC, GO, MS, MT, AP, PA, RO, RR, TO e PB

Em estabilidade, ou seja, o número de mortes não caiu nem subiu significativamente: ES, MG, RJ, SP, DF, BA, MA, PE e SE

Em queda: AC, AM, AL, CE, PI e RN

