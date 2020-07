A campanha contra a influenza será finalizada nesta sexta-feira com baixa procura do público da terceira etapa

A população do Baixo Madeira recebeu, entre os dias 13 e 17 de julho, equipes do Departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para continuação da campanha de vacinação contra a gripe, que se encerra na sexta-feira (24).

Os distritos de Nazaré, São Carlos e comunidades adjacentes receberam 931 doses de diferentes vacinas, sendo 311 de rotina (poliomelite, tetravalente, sarampo, hepatite e febre amarela), 469 doses contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e 151 doses da vacina Tríplice Viral.

A equipe intensificou a imunização contra a gripe no público prioritário da terceira etapa, que são crianças, gestantes, puérperas e adultos de 55 a 59 anos de idade, conforme orientações do Ministério da Saúde (MS). Em Porto Velho, a Semusa registra baixa adesão deste público pela imunização contra as síndromes gripais.

As equipes de vacinação da Semusa estão constantemente efetuando este trabalho nos distritos e comunidades. O objetivo é evitar surto de sarampo, bem como manter o calendário vacinal em dia dentro das zonas rurais e áreas adjacentes, onde as equipes têm maior dificuldade de acesso.

“Se a gente manter a nossa população imunizada sabemos que há uma grande redução para não desenvolvermos outras doenças como o surto do sarampo”, disse a agente de imunização, Thais Leite.

FINAL DA CAMPANHA

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe será encerrada nesta sexta-feira (24). Todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a vacinação na população. O grupo da terceira fase continua tendo prioridade na vacinação, mas todos os públicos podem ser vacinados.

Crianças a partir de seis meses a menores de seis anos, puérperas, gestantes e adultos com idade entre 55 e 59 anos fazem parte do grupo previsto nesta última etapa da campanha, cuja procura ainda está abaixo do esperado pela Semusa.

