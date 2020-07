Segundo a Portaria, todos os laboratórios devem cumprir a determinação

O Ministério da Saúde tornou obrigatória a notificação à pasta de todos os resultados de testes de diagnósticos para a Covid-19, nesta terça-feira (21). A decisão foi publicada em Portaria (Nº 1.792) e vale para laboratórios da rede pública e privada, universidades e quaisquer outros no país.

A Portaria estabelece que todos os exames, sejam eles positivos, negativos ou inconclusivos deverão ser notificados a partir de agora. A notificação será de responsabilidade dos gestores dos laboratórios e vai ser fiscalizada pelo gestor de saúde local.

Proposta torna obrigatória testagem em trechos rodoviários de cidades sem casos de covid

Laboratórios da UFMG realizam 300 testes de Covid-19 por dia

De acordo com o texto, o laboratório deverá notificar o Ministério em até 24 horas após o resultado do teste, por meio de registro e transmissão de informações na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). Um dos objetivos do Ministério da Saúde é que todos os cidadãos tenham acesso aos resultados de seus exames laboratoriais para diagnóstico da Covid-19 por meio do aplicativo Conecte SUS.

Quem não cumprir a nova determinação poderá ser enquadrado na infração sanitária, cuja consequência pode ser uma advertência, multa ou, até mesmo, interdição do estabelecimento.

Comentários

comentários