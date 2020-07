Parlamentar é autor de emenda no valor de R$ 50 mil para atender prefeitura investir na sede da associação

Em visita ao município do Vale do Paraíso, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) esteve na Associação dos Servidores Públicos Municipais para fiscalizar as obras que estão sendo executadas com recurso de emenda parlamentar de sua autoria.

Os R$ 50 mil destinados pelo presidente para a Prefeitura de Vale do Paraíso foram investidos na instalação de uma piscina para benefício dos usuários do clube da associação.

O deputado estava acompanhado do prefeito de Vale do Paraíso, Charles Gomes (PSDB), dos vereadores Lourival da 20 (PSD), Nicão Camata (PTB) e do empresário Alexandre.

De acordo com o prefeito Charles, a piscina proporcionará dias de lazer aos trabalhadores associados.

“Quero agradecer ao presidente Laerte Gomes, que sempre foi parceiro da nossa administração. Em nome dos nossos servidores, nosso muito obrigado”, disse o prefeito.

Já o deputado afirmou que a iniciativa “é um compromisso que fizemos com os servidores público do município e hoje estamos aqui, com a obra quase pronta, esse é o nosso trabalho”, concluiu o deputado.

