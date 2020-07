A maioria dos serviços continua sendo feita por agendamento, como medida de precaução para evitar o contágio pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Porto Velho retomou os atendimentos presenciais na sede do Sine Municipal na terça-feira (21), seguindo todas as orientações de segurança sanitária e distanciamento para evitar contaminação pelo novo coronavírus.

“Nosso atendimento presencial é, principalmente, auxiliar as pessoas que não estão conseguindo, através das ferramentas tecnológicas, acessar os serviços de Seguro Desemprego ou baixar a Carteira de Trabalho Digital. Obviamente, algumas pessoas vão comparecer ao Sine em busca de oportunidades de trabalho porque não conseguem fazer o cadastro pelo sistema online e também serão atendidas”, informa o subsecretário Euzébio Lopes, titular da Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

O atendimento presencial no Sine estava suspenso desde o decreto de calamidade pública assinado pelo prefeito Hildon Chaves, por causa da Covid-19. Nesse período, no entanto, toda atenção ao público era feita de forma remota (pela internet ou telefone), especialmente a emissão da Carteira de Trabalho Digital e o Seguro Desemprego, já que este último teve uma grande demanda em razão da pandemia.

Como vários serviços já são feitos pelo sistema online, a equipe do Sine continuava prestando atendimento de forma remota, tirando dúvidas e ensinando as pessoas a acessarem os serviços. Quem não conseguia acessar devido as dificuldades com o uso da tecnologia, recebia atendimento presencial agendado e com toda segurança.

Agendamento

“Agora com o retorno da equipe, a gente retorna também com a busca de oportunidades de trabalho, divulgação na nossa página através do site da prefeitura (www.portovelho.ro.gov.br) e ainda atendendo as pessoas que estão em busca de emprego. A maioria dos serviços continua sendo feita por agendamento, como por exemplo, a pessoa que não conseguir resolver pelo celular a questão do seguro desemprego”, explica Lopes.

Os servidores, por sua vez, estão trabalhando com uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) contra o novo coronavírus, como máscara, protetor facial e luvas, entre outros. A partir da próxima semana, tanto os guichês no posto do Sine Municipal da zona Leste como os da sede central contarão com tela de proteção.

CONTATOS

Sine Municipal, sede central – rua Brasília, nº 2512, São Cristóvão Porto Velho – RO

Sine Municipal, Unidade 2 – Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 8250, bairro JK IPorto Velho – RO

Para mais informações, o Sine Municipal disponibiliza o telefone fixo (69) 3901-3213, 3901-3181, o celular (69) 9 8473-7437 (Whatsapp) ou pelo e-mail [email protected]

Site: https://www.portovelho.ro.gov.br/ E-mail: [email protected]

https://semdestur.portovelho.ro.gov.br//artigo/23091/sine-municipal

