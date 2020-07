No Estado, no mesmo período acima, os novos casos aumentaram de 470 para 922 ou 96% na média da semana; as mortes aumentaram de 11 para 18 ou 64%, a média da semanal

Nesta semana em Porto Velho mais que DOBROU a média diária de novos infectados pelo coronavírus, foi de 231 ( média de 6 a 17/07) para 525 (nédia de 19 a 25) ou 127%. As mortes na Capital aumentaram de 6 para 11 na média diária no mesmo período ou 83%.



No Estado, no mesmo período acima, os novos casos aumentaram de 470 para 922 ou 96% na média da semana; as mortes aumentaram de 11 para 18 ou 64%, a média da semanal.

