Rondônia, junto com outros 10 estados, PR, RS, SC, MG, GO, MS, MT, AP, RR e TO houve aumento e em ES, RJ, SP, DF, PA, BA, MA, PB, PI, SE o número de mortes por Covid-19 se estabilizou.

Acre,Amazonas, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os únicos 6 estados do país que apresentaram redução no número de mortes.

O Rondônia teve até o dia 25/07/2020, que já se infectaram com a doença 35.573 e Óbitos – 810

