Parlamentar viabilizou recurso de 2 milhões de reais para recapear ruas e avenidas da cidade

Os vereadores Alex Rocha (DEM), Valvique Ferreira dos Santos (SD) e Álvaro Bueno (PSDB), de Alta Floresta D’Oeste, agradeceram ao deputado Jean Oliveira (MDB) pela sua gestão junto ao Governo do Estado para repassar ao município da zona da Mata o recurso de 2 milhões de reais para recapear ruas e avenidas da cidade de Alta Floresta.

O recurso que o deputado reivindicou, a pedido dos vereadores, e foi atendido, de 2 milhões de reais, ainda no governo Confúcio Moura, foi liberado agora no governo do Coronel Marcos Rocha, e deu para fazer o serviço de recapeamento de quase 8 quilômetros de ruas e avenidas da parte urbana do município.

Foram recapeadas, por exemplo, as ruas Nilo Peçanha da Av. Rondônia até próximo a 1ª Igreja Batista no bairro Redondo e a Rua Goiás, que passa em frente a feira da cidade, que o asfalto estava há muito tempo em estado precário de conservação, e era uma cobrança antiga da população sua recuperação.

Os vereadores também agradeceram ao prefeito Carlos Borges, pela contrapartida da prefeitura para realizar o trabalho de recapeamento. “Fica aqui nosso agradecimento ao prefeito, Carlos Borges e ao deputado Jean Oliveira e sua equipe, que não mediram esforços para que esse recurso chegasse ao nosso município”, disse o vereador Alex Rocha.

Tubos armico

O vereador Alex ainda agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela emenda parlamentar para a município de Alta Floresta D’Oeste que possibilitou a compra de tubos armico para arrumar a passagem no travessão da Linha P 42 que sai na Linha 172. Trabalho que já foi realizado teve o recurso de emenda do deputado Jean Oliveira e contrapartida da prefeitura do município.

