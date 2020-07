Equipes de imunização da Semusa realizaram a ação dentro do residencial para facilitar o acesso dos moradores

Moradores do residencial Cristal da Calama, localizado na Zona Leste de Porto Velho, receberam, na última quinta-feira (23), equipes de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para mais uma ação da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, encerrada na sexta-feira (24).

As atividades foram realizadas na Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama (AMACC). No total, 370 pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos receberam as doses contra Influenza, que previne contra a gripe H1N1, H2N3 e Influenza B.

Uma outra força tarefa está prevista onde serão oferecidas apenas as vacinas de rotina, o que não ocorreu desta vez. Segundo a gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, este trabalho não foi realizado nesta oportunidade para não gerar filas e aglomerações.

“A vacina de rotina é demorada, o profissional precisa avaliar o cartão de vacina, atualizar e inserir as informações no sistema. Para evitar longas filas de espera, decidimos apenas pela vacina da gripe, que é mais rápida”, explicou Gomes.

A vacina de rotina, é aquela que protege os pequenos contra outras enfermidades como poliomielite, tetravalente, sarampo, hepatite e febre amarela. O objetivo do retorno é evitar o surto de doenças como o sarampo, bem como manter o calendário vacinal em dia.

O serviço de vacinação para acamados também foi oferecido pela Semusa no Residencial Cristal da Calama. Cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção ou que não conseguiram sair da cama para serem imunizados receberam em casa as doses de prevenção contra a gripe.

“Todos os anos fazemos essas ações nas comunidades mais distantes. Porém, em razão da pandemia, esse ano tivemos que diminuir nossas atividades. Mesmo assim, com muita segurança e organização, conseguimos beneficiar os moradores do Orgulho do Madeira e Cristal da Calama. Agora faremos a vacinação de rotina em data a ser informada”, explica Elizeth Gomes.

Comentários

comentários