Quina saiu para 43 apostadores, com prêmio individual de R$ 39.587,48

A Mega-Sena concurso 2284 acumulou. Não houve acertador para o prêmio principal e a Caixa promete pagar no próximo sorteio R$ 23 milhões. O sorteio aconteceu na noite dessa quarta-feira, dia 29, em São Paulo.

Os números sorteados foram 04 – 10 – 12 – 14 – 36 – 46. Segundo a Caixa, a quina teve 43 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 39.587,48. Já a quadra teve 3278 apostas vencedoras e cada uma levará para casa R$ 741,85

A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado neste sábado, dia 1º agosto, é de R$ 23 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19 horas do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Confira aqui os resultados.

Comentários

comentários