DER está executando o aterro das cabeceiras da ponte após parlamentar intervir junto ao Governo

Na última sexta-feira (24), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) esteve, mais uma vez, nas obras de aterro das cabeceiras da ponte sobre o Rio Urupá, em Ji-Paraná. O parlamentar visitou o local para fiscalizar e acompanhar o serviço que está sendo executado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER).

A estrutura está localizada em uma importante via de acesso de entrada a Ji-Paraná, ligando o município a RO 135, ao 3º distrito, condomínios, universidades, comércios, ao distrito de Nova Londrina na BR-429 e demais municípios do Vale do Guaporé.

“Trata-se de uma obra muito importante para nossa cidade, que ficou parada por mais de um ano”, ressaltou o presidente.

De acordo com o parlamentar, a ponte estava pronta, mas sem o aterro. Segundo Laerte Gomes, com a mudança da direção geral do DER e por determinação do governador Marcos Rocha, a obra foi iniciada.

“Aliás quero agradecer ao governador por ter atendido nosso pedido para que o DER fizesse a execução direta da obra. Isso mostra que, quando se quer, se faz. A obra está indo muito bem e semanalmente estaremos aqui acompanhando tudo”, finalizou o presidente

