Nesta quarta-feira (29), o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, esteve em bairros da zona Leste e região central da Capital, acompanhando obras de infraestrutura urbana como, por exemplo, drenagem, asfalto e recapeamento de vias. As intervenções visam facilitar a trafegabilidade e melhoria da qualidade de vida dos moradores.

O primeiro trecho visitado foi no entroncamento das ruas Ipu e Ana Caucaia, no bairro Lagoinha. De acordo com o prefeito, “o bairro está passando por uma verdadeira revolução e transformando a vida das pessoas”. Os recursos aplicados são oriundos da prefeitura e atingem 28 ruas do bairro.

A região recebe drenagem (assentamento de manilhas e boca de lobo) numa extensão de 150 metros e, ainda, a regularização de base para pavimentação. As duas vias, nunca antes foram asfaltadas e, agora, serão contempladas na atual gestão municipal.

Já na rua Ana Sobral, também no Lagoinha, Hildon Chaves, acompanhou a finalização dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos e Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semisb/Suop), que iniciam a construção do meio-fio e sarjeta.

“É o resultado de todo o empenho dedicado a nossa cidade, pois estamos levando serviços para os quatro cantos da nossa capital”, disse o prefeito.

RECAPEAMENTO

Por fim, o prefeito Hildon Chaves vistoriou as obras de recapeamento da avenida Nações Unidas, uma das vias comerciais de maior importância em Porto Velho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Por lá, o prefeito reiterou que “uma vez que uma via é asfaltada, tem que receber a manutenção. É isso que estamos fazemos nas principais vias para corrigir o problema da deterioração que surge com o passar do tempo, o surgimento de buracos”.

COMPROMISSO

Para Hildon, é preciso haver compromisso com a população. Desta forma, onde não há asfalto é preciso implementar e, onde existe é preciso recuperar a malha viária. “Desta maneira estamos cuidando de Porto Velho e trazendo mais conforto, dignidade e respeito à população”.

Até o final da gestão, vamos recapear 150 quilômetros de vias. Em algumas delas, por exemplo, os trabalhos já foram concluídos ou estão em andamento, como nas avenidas Farquar, Pinheiro Machado e Euclides da Cunha.

