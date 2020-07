O deputado estadual Laerte Gomes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO), recebeu a visita do diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, Daniel Pereira, que estava acompanhado do diretor técnico da instituição, Samuel Almeida. O objetivo da reunião foi a apresentação do projeto da feira virtual Agrolab Amazônia, que acontecerá nos dias 22 a 24 de setembro, trazendo conteúdos relevantes de interesse para o agronegócio na região amazônica.

Laerte destacou a iniciativa do Sebrae e a apresentação do evento foi feita durante a sessão ordinária da última terça (28) quando os deputados conheceram o detalhamento do evento, que será realizado via plataforma digital, onde o participante poderá ter uma experiência virtual, visitando os diversos ambientes que serão criados (auditório virtual rodadas de negócios on line, stands virtuais com exposição de produtos e serviços e muito mais).

Para Laerte, a feira Agrolab Amazônia é digna de aplausos: “Uma ação de desenvolvimento e futurista, pensando no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda, especial do setor produtivo de Rondônia e da região Amazônia.”

Daniel Pereira reforçou a importância de envolver a Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) nesse evento, através do Parlamento Amazônico, para o Legislativo participe ativamente dos debates. “Aqui é um espaço de discussão e é importante que a Assembleia Legislativa esteja junto nessa discussão”, completou o superintendente.

“Temos a necessidade de inovações, de promover a cultura da inovação, precisamos de empresas competitivas, com investimento em tecnologias. Nesse sentido, é preciso democratizar o acesso a novas tecnologias, para que os pequenos produtores possam desfrutar desse novo momento. Integrar o agronegócio com as novas tecnologias, esse é o desafio”, comentou Samuel Almeida, que apresentou o evento aos deputados.

O Conecta Sebrae Agrolab Amazônia será uma plataforma on line, com inscrições gratuitas onde o participante assumirá um avatar ao se conectar no evento e poderá navegar pelos ambientes virtuais criados. Poderá assistir palestras, participar de rodadas de negócios, fazer networking, visitar stands virtuais e muito mais. Para fazer uma pré inscrição, basta acessar www.agrolabamazonia.com e receber conteúdos exclusivos do evento (programação, palestrantes e demais informações).

Saiba mais sobre as ações do Sebrae no agronegócio, acesse o site www.sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode acessar o Sebrae pelo WhatsApppelo mesmo número. Siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).

Comentários

comentários