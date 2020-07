Idealizado pelo prefeito Hildon Chaves, o programa fortalece a agricultura familiar em Porto Velho e distritos

A Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Semagric) recebeu na manhã de quarta-feira (29), conjuntos de equipamentos para utilização no manuseio de abelhas com ferrão, garantindo mais segurança aos produtores inseridos no programa idealizado pelo prefeito Hildon Chaves e executado pela Semagric

O secretário Luiz Cláudio da Agricultura recebeu o representante da Associação de Apicultores e Meliponiculotres da Amazônia, Carlos Paschoal, que na ocasião destacou a importância dos equipamentos (fumigadores e Equipamentos de Proteção Individual) sem os quais torna-se difícil e arriscado o manuseio das colmeias.

Os equipamentos adquiridos pela Semagric serão usados para capacitação e treinamento dos apicultores cadastrados no programa.

O apicultor de União Bandeirantes, Valdeci Alves de Lima, que também esteve presente na entrega, lembrou que o primeiro contato dele com a apicultura foi no workshop realizado no final do ano passado e que recentemente realizou a sua primeira coleta de mel.

Ele agradeceu ao prefeito Hildon Chaves e ao secretário Luiz Cláudio da Agricultura, afirmando que graças ao programa Mel do Porto passou a ter mais uma fonte de renda em sua propriedade.

O secretário Luiz Cláudio disse que o Programa Mel do Porto é ambicioso e dentro da programação estavam previstos cursos de capacitação e treinamento, atendendo centenas de agricultores familiares em todos os distritos e setor chacareiro.

“Os planos estão adiados temporariamente por conta da pandemia, mas que serão fomentados no tempo devido pela Semagric”, disse Luiz Cláudio.

