O Ministério da Saúde publicou no final de julho a retificação do edital número 8 para renovação da adesão e confirmação das vagas no programa Mais Médicos Para o Brasil. Rondônia tem direito a quatro vagas nesta que é a 3a chamada para programa.

De acordo com o cronograma do Edital nº 8, o prazo para os gestores e gestoras municipais renovarem a adesão no sistema e confirmarem o número de vagas vai de 31 de julho a 5 de agosto.

O edital Nº 8, de 26/3/2020 (20º ciclo) é referente ao chamamento público do Distrito Federal e de municípios para Renovação da Adesão e confirmação das vagas previamente autorizadas e disponíveis para ocupação, ao Projeto Mais Médicos para o Brasil.

http://maismedicos.gov.br/images/PDF/cronograma_municipio_Edital-8_3chamada_30072020.pdf

http://maismedicos.gov.br/images/PDF/relacao_de_municipios_3chamada_31_07_2020.pdf

Comentários

comentários