O texto do remake de Pantanal, escrito por Benedito Ruy Barbosa, e que deve ser produzido em breve pela Globo já foi finalizado e está em posse da emissora.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, a ordem agora é que os trabalhos para o início da pré-produção da novela tenha início o quanto antes. Entretanto, este começo deverá demorar um pouco ainda.

Devido a pandemia tem sido cada vez mais difícil planejar qualquer passo a respeito deste folhetim que deve ocupar o horário das 18h. Acredita-se que com tantos problemas por causa do coronavírus tem sido inviável qualquer inclinação sobre este projeto feito com segurança.

O canal dos Marinho devem definir o cronograma para as gravações da nova versão do folhetim originalmente exibido pela TV Manchete, nos anos 1990, como estabelecer datas e já começar a pensar em outras particularidades como parte dessa organização. Ainda falta escolher também qual o autor que será responsável pela adaptação do texto original, algo indispensável.

Pantanal, escrita por Benedito e dirigida por Jayme Monjardim, fez história na televisão brasileira ao privilegiar gravações externas, explorando todas as belezas da região entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A alta audiência da trama levou a Globo a abdicar da linha de shows, apostando em minisséries e até numa novela concebida especialmente para a faixa das 21h30, Araponga.

Cabe lembrar que esta não é a primeira vez que a Globo cogita uma nova versão de Pantanal. Mas, na ocasião, o SBT adquiriu as fitas do original junto à JPO Produções, reapresentando a trama em horário nobre. Tal reprise levou a emissora de Silvio Santos à batalha judicial com Benedito Ruy Barbosa.

