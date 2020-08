Parlamentar tem procurado dar atenção especial para a área da educação no estado

Emenda do deputado Jean Oliveira garante recursos para reforma de escola em Colorado do Oeste

Emenda do deputado Jean Oliveira (MDB), no valor de 100 mil reais, garante recursos para a reforma e adequação da Escola Monteiro Lobato, pela Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, via convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO.

O deputado Jean Oliveira durante todos seus mandatos parlamentares tem dado atenção especial para a educação, e tem procurado ajudar, tanto com reivindicações junto ao Executivo Estadual ou concedendo emendas parlamentares para a melhoria das escolas em vários municípios do Estado. Desta vez a contemplada foi a Escola Monteiro Lobato em Colorado do Oeste.

“A escola é a segunda casa dos estudantes, dos servidores e dos educadores. Nada mais justo do que proporcionar que eles que estudem em um ambiente agradável e em ótimas condições. Proporcionar um ambiente digno de trabalho e de estudo, é uma obrigação do Estado. Nós estamos fazendo nossa parte, dando nossa contribuição”, disse o deputado Jean Oliveira.

