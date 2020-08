Etapa final será realizada nesta terça-feira (11), com transmissão também pela Rede TV

Inédito na advocacia, o evento que foi idealizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) e contou com apoio da OAB Rondônia e ESA Rondônia, como forma de ampliar a interação e revelar novos talentos entre os profissionais, contou com a inscrição de 22 participantes de vários municípios de estado.

Dividido em três processos seletivos, as eliminatórias ocorreram nos dias 24 e 31 de Julho e 07 de Agosto onde os participantes se apresentaram de forma virtual com transmissão ao vivo por meio das redes sociais institucionais, somando mais de 25 mil visualizações entre as plataformas digitais.

A grande final será na próxima terça-feira (11), com transmissão a partir das 20h pela página do Facebook da da CAARO (@ caarondonia), Rádio CAARO ( www.caaro.org.br), YouTube da OAB Rondônia e como novidade, na transmissão ao vivo pela Rede TV (canal 17), com abrangência para 16 municípios do estado, além da capital, Porto Velho, de modo que o público poderá escolher por onde acompanhar o evento que agora faz parte do calendário nacional de cultura da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad). Outra novidade da edição final, é que a live será solidária por meio de transferência online ao Hospital de Amor da Amazônia.

Elton Fülber presidente da CAARO, lembra que a ideia era promover o evento com plateia física, porém devido a pandemia os planos precisaram ser modificados, mas ainda assim, mantendo a valorização da cultura e do entretenimento. “A advocacia carece de momentos de lazer, e o festival veio exatamente para amenizar esses dias ainda mais tensos, já que por conta do isolamento imposto pela Covid, muitos profissionais tiveram que mudar drasticamente suas rotinas. O festival tornou as últimas noites de sextas-feiras bem mais animadas e revelou novos talentos para a música”, enfatizou.

O presidente da OABRO, Elton Assis, garante que será um momento de celebração, pois o vencedor será consagrado na data em que também se comemora o Dia da Advocacia. “A tecnologia está a nosso favor! Portanto, mesmo distantes, estaremos perto, cada um torcendo por seu participante favorito”.

A escolha do grande vencedor fica a cardo do júri técnico e as premiações serão: 1º lugar um troféu e quitação da anuidade 2021 pela CAARO; 2° lugar troféu e uma aplicação de botox oferecido pela Clínica Marcelo Almeida e para o 3º lugar o pagamento de 50% da anuidade oferecido pelo programa Anuidade Zero. Todos os candidatos inscritos receberão medalhas de participação.

Conheça os finalistas:

Vanessa Brambila

Já canta e toca há alguns anos como hobbie, diz que ama a prática e assim que ficou sabendo do concurso, viu a oportunidade de participar fazendo algo que gosta. Atuante na advocacia, na área cível desde 2018, irá se apresentar na final com a música “Anunciação de Alceu Valença”.

Tony Souza

Advogando há pouco mais de três anos, nas áreas cível, consumidor e de família, diz que a música o ajudou a superar a depressão e buscar novos desafios e com isso decidiu se inscrever no Festival para mostrar o que gosta de fazer. Decidiu se apresentar na final com a música “Fênix de Jorge Versilo”.

Adriana de Kassia

Advogada trabalhista há oito anos, decidiu se inscrever no Festival por gostar de cantar nas horas vagar. Está se preparando para final com uma música da modalidade gospel.

André Rodrigo de Oliveira

Brinca que se inscreveu obrigado pelos sócios, já que sempre gostou de cantar e estar envolvido na música, advoga há quatro anos no direito de família, sucessões e trabalhista. Sua aposta para a final é a música “Ninguém explica Deus, de Preto no Branco”.

Glória Chris Gordon

Se inscreveu no Concurso para aproveitar a oportunidade de diversão e entretenimento promovido pela CAARO. Atua na advocacia trabalhista desde 2006. A música escolhida para final é “Meu erro de Paralamas do Sucesso”.

José Cipriano

Foi classificado na primeira seletiva.

