Parlamentar lembra que a obra é fundamental para a retomada dos voos em Ji-Paraná

Presidente Laerte Gomes acompanha as obras da cerca do Aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), esteve acompanhando as obras da cerca do Aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná. Com ele estavam o governador Marcos Rocha, a primeira dama Luana Rocha e o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Elias Rezende.

Fruto de emenda parlamentar de autoria de Laerte Gomes, o trabalho foi iniciado em 2018, mas havia sido suspenso em razão de uma ordem judicial devido à disputa da área. O presidente ajudou a intermediar um acordo entre as partes, pois somente após a construção da cerca os voos poderão ser retomados.

“A obra foi reiniciada e agora está em período de conclusão. Quero agradecer a todos os que de alguma forma colaboraram, lembrando que esse trabalho é importantíssimo”, afirmou o presidente Laerte Gomes.

O parlamentar citou que os voos são fundamentais em uma cidade do porte de Ji-Paraná e assegurou que continuará acompanhando a obra e fazendo o que for possível para que o trabalho seja concluído o mais rápido possível.

