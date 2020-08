Criado pela Lei nº 3.268/1957, o Conselho Regional de Medicina de Rondônia (CREMERO) é uma autarquia federal composto por 21 membros efetivos (e igual número de suplentes) que são eleitos por seus colegas para um mandato de 20 meses meramente honorífico, portanto sem qualquer remuneração. A manutenção do conselho se dá através das contribuições anuais obrigatórias de todos os médicos cadastrados e atuantes no Estado. Sua sede está localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 3414 (bairro Liberdade), em Porto Velho.

O trabalho do Conselho vai muito além das responsabilidades de rotina de expedição das carteiras de registro médico para a legalização do exercício da profissão no Estado. “Nossa gestão, que tomou posse em junho deste ano, tem como princípio estabelecer uma consciência por parte dos médicos de que, Cremero assim como Conselho Federal de Medicina (CFM), andam lado a lado agindo com cada um desses profissionais, como instância de mais importante representação. Cabe a estes órgãos a defesa do código de ética da profissão bem como garantir condições dignas para que o médico possa exercer sua profissão com dignidade e qualidade em prol da população”, acrescentou o presidente Dr. Robinson Machado.

Não menos importante, o Cremero ainda destaca em seu quadro organizacional os departamentos: Corregedoria (que envolve a garantia do cumprimento do código de ética médico, as sindicâncias, Processos de Consulta, Codame, Carta Precatórias e Julgamento de Processos), Fiscalização (sejam elas programadas ou através de canais de denúncia), Tecnologia da Informação (com o Portal de Serviços), Jurídico, Gestão Orçamentária, Financeiro e Contabilidade, Patrimônio e Almoxarifado, Licitação e Contrato, Comissão de Tomada de Contas, Delegacias de Vilhena e Ji-Paraná (que atuam como extensão da sede no interior do Estado), Assessoria de Imprensa, Protocolo, Gestão de Rh, Coordenação Geral e Secretaria Executiva.

Conselho Regional de Medicina (Cremero), Sindicato Médico de Rondônia (Simero) e Associação Médica Brasileira (AMB)

A união das três entidades fortalecem a classe, a qualidade do atendimento e o trabalho da Medicina em todo o Brasil. Cada uma com sua atuação distinta resultam em benefícios para toda sociedade. Enquanto o Cremero age na fiscalização e avaliação da conduta do ato médico, o Simero trabalha pela luta de melhorias de salário, carga horária digna e demais direitos trabalhistas. Tão importante e fundamental quanto a AMB assume a responsabilidade de avaliação de protocolos e condutas de especialistas padronizando condutas e auxiliando o médico na decisão clínica de diagnóstico e tratamento.

Todos ganham

Para o Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal de Medicina (CFM), Pós-Doutor e Doutor em bioética, José Hiran da Silva Gallo, um Conselho representativo e atuante é positivo para toda sociedade, estabelecendo critérios para uma relação médico-paciente equilibrada e com respeito às autonomias de ambas as partes.

Para os gestores públicos e privados ele age como auxiliar do aperfeiçoamento dos serviços oferecidos, e para os órgãos de controle externo, como o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, a atuação do CRM aumenta a capacidade dessas instâncias de fiscalizar os abusos e irregularidades.

“Sempre com zelo, rigor, transparência e responsabilidade, assim o CFM e o CRM, mantêm firmes suas trajetórias, sempre com lastro na legalidade e na verdade, em favor da população, dos pacientes, da medicina e dos médicos”. (Dr. José Hiran da Silva Gallo)

