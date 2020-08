Nesta segunda e terça-feira a entrega dos kits serão feitas na Escola Estela de Araújo Compasso

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) continua entregando os kits de merenda escolar aos pais e responsáveis dos alunos da rede municipal de ensino por meio do Programa Municipal de Alimentação Escolar – PMAE e Programa Nacional de Alimentação – PNAE, onde todos os alunos da rede municipal vão receber o auxílio durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto não retornarem as aulas presenciais.

Na última sexta-feira (7), foram entregues kits de merenda escolar aos pais e responsáveis dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, que fica à rua José de Alencar, Jardim das Palmeiras.

Nesta segunda-feira (10), foi feita a entrega aos pais ou responsáveis de todos os alunos do 1º, 2º e 3º ano da tarde, matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Estela de Araújo Compasso, à rua Colatina Quadra, bairro Marcos Freire, das 11h até as 17h.

Na terça-feira (11), continua a entrega para as turmas do período da manhã (3°, 4° e 5° anos) a partir das 8h até as 17h da escola Estela de Araújo Compasso. O kit é composto por: 5kg de arroz, 1kg de feijão, 1L de leite, 1 pacote de macarrão, 1 pacote de biscoito, 900g de coxa e sobrecoxa de frango, 1kg de abóbora, 1kg de banana e 1kg de laranja.

É obrigatório o uso de máscara e apresentação da documentação de identificação com foto no ato do recebimento do kit de merenda escolar e também para evitar aglomeração é importante que vá até a escola apenas um responsável de cada aluno.

