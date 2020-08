Banco abre inscrições durante o mês de agosto para todo o Brasil para escolher diretor responsável pela área de TI da Instituição

Pela primeira vez ao longo dos 78 anos do Banco da Amazônia (BASA), foi aberto processo seletivo para escolha de novo membro da Diretoria Executiva da Instituição. O escolhido será o titular da Diretoria de Infraestrutura de Negócio (DINEG) e deverá atuar na sede do Banco, em Belém do Pará.

O Regulamento de Seleção foi publicado nesta quinta-feira (06), no site do BASA, considerando a Legislação e Estatuto Social vigente e contempla interessados de todo o país.

De acordo com o documento divulgado, a Diretoria de Infraestrutura do Negócio tem a finalidade de promover a governança de Tecnologia da Informação (TI), definindo a arquitetura, o orçamento e o mapa de desenvolvimento tecnológico alinhando-os aos objetivos estratégicos da organização; prover o Banco de soluções e recursos de tecnologia da informação, realizando a gestão do desempenho de TI e garantindo a disponibilidade, qualidade, produtividade, competitividade, tempestividade e economicidade; administrar os processos de suporte operacional necessários à formalização dos negócios do Banco, gerindo os processos de pagamentos, arrecadação, compensação e a carteira de títulos de debêntures e ações dos fundos e recursos operados pelo Banco.

O diretor da DINEG é responsável ainda pelos processos de plano estratégico de TI; governança de TI; orçamento de TI; gestão e fiscalização de contratos TI; e desempenho de TI.

O período de inscrição é de 07 a 24/08/2020. As condições de participação encontram-se em https://www.bancoamazonia.com.br/index.php/se

