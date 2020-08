Nada menos do que mais 22 mortes (12 em Porto Velho) estão no boletim divulgado no final da tarde

Era bom demais para ser verdade! Depois de vários dias com registros de poucos casos e poucas mortes, o coronavírus mostrou sua verdadeira cara nesta terça, quando entraram para as estatísticas números espantosos, que não haviam sido computados. Nada menos do que mais 22 mortes (12 em Porto Velho) estão no boletim divulgado no final da tarde. Algo lamentável, o que nos coloca perto das mil vidas perdidas desde o início de maio, quando o primeiro óbito foi registrado. Ou seja, em 103 dias, tivemos nada menos do que 866 mortes, numa triste média diária de mais de nove por dia. O número de infectados no boletim da terça, em relação ao de domingo, também deu um salto. Mais de 1 mil casos. Com 130.500 testes já realizados em todo o Estado, o número de contaminados saltou dos 44.372 do segunda-feira para 45.468 na terça, ou seja, um crescimento de 1.096 nesse curto período. Os leitos de UTI na Capital, que estavam na faixa de 75 por cento a 80 por cento da lotação, saltaram para mais de 90 por cento de ocupação. A falta de cuidados, as coronafest, as aglomerações em banhos e festas privadas, sem a proteção necessária, colocaram o Estado, novamente, numa situação extremamente preocupante. Pobres de nós!

