Jovem empresário, herdando essa veia empreendedora de seu pai, comerciante conhecido da capital há mais de 30 anos, é conhecedor das dificuldades de Porto Velho, pois aqui cresceu, batalhou e conquistou tudo o que tem hoje, Alisson Carreiro, mais conhecido como Alisson do Sandubas, mostra que está preparado para o trabalho, tornando-se sinônimo de esperança, de mudança política e confiança.

Alisson, não veio de uma família rica, pelo contrário, atrás de novos horizontes, seus pais vieram para essa nossa “terra das oportunidades”, investiram o pouco de dinheiro que tinham, mas, principalmente, investiram sua coragem, determinação e força num árduo trabalho, do qual colhem os frutos.

Seu pai, Lindomar Carreiro, além de empreendedor sempre foi apaixonado por política, conhecido também por Lindomar do PSDB, partido pelo qual sempre militou em busca de uma Porto Velho melhor. Como os frutos não caem longe da árvore, graças a Deus, Alisson também herdou do pai a paixão pela política, razão pela qual aceitou o desafio e se colocou à disposição do partido como pré-candidato a vereador pelo PSDB.

Formado em Direito e em Arquitetura e Urbanismo, começou a empreender bem cedo, tendo seu primeiro negócio próprio no ramo gráfico, destacando-se ao ponto de receber o Prêmio Jovem Empreendedor do Ano 2013. Trabalhou na Prefeitura de Porto Velho por 3 anos e 7 meses, aproximadamente, onde desempenhou um papel fundamental na busca pelo desenvolvimento urbano da cidade, trabalho do qual precisou se afastar para cumprir o calendário político, mas continua empreendendo. Atualmente, trabalha em conjunto com a sua esposa Pamela Carreiro na consolidação de uma marca própria de ótica, que também está fazendo sucesso, já contando com duas unidades na Capital.

Mesmo antes de decidir concorrer a algum cargo eletivo, Alisson já se preparava, mesmo que inconscientemente. Ao cursar a faculdade de Direito aprendeu a conviver com os valores humanos, inclusive como estagiário da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, onde participou de importantes causas de interesse dos cidadãos que procuravam aquele órgão. O estudo do Direito também lhe proporcionou um maior conhecimento da legislação, tanto na esfera nacional, quanto na estadual e municipal, conhecimento importantíssimo para quem deseja atuar de forma eficiente em prol de uma Porto Velho mais justa. Quanto ao curso de Arquitetura e Urbanismo, esse lhe trouxe conhecimentos técnicos quanto a estrutura física do município, tais como mobilidade, sinalização, estruturação de vias, iluminação, até mesmo quanto ao embelezamento da cidade, conhecimento muito bem aplicado durante sua passagem pela Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho -EMDUR.

Sua vida política também não começou hoje, desde muito novo acompanhou seu pai dentro do PSDB, onde foi Presidente da Juventude e posteriormente do Diretório Municipal. No ano de 2016 pleiteou pela primeira vez o cargo de vereador, mesmo não logrando êxito, continuou sua batalha, ouvindo a população e dialogando para que juntos sempre encontrassem a melhor solução. Durante toda a caminhada por esses 4 anos, sua base, essência e firmeza foram mantidas.

Quando questionado sobre sua autonomia para votar em conformidade com a população e as reais necessidades do município, quando eleito, Alisson afirma que a possui, até porque a sua principal bandeira é fazer uma política distinta, pois sempre criticou aqueles Vereadores que em vez de defenderem os interesses da população, apoiam o Prefeito em troca de cargos, deixando de cumprir o seu papel em fiscalizar os atos do Executivo, cobrando mais eficiência na gestão pública.

Entre suas propostas temos a da criação da Secretaria ou Subsecretaria de Empreendedorismo, o Programa de Incentivo a Primeira Empresa e o Programa de Capacitação e Educação Empreendedora, não podia ser diferente, visto que o empreendedorismo já está em seu DNA. Disse: “Sempre apostei no empreendedorismo, pois ele é a chave do progresso que Porto Velho precisa”.

Alisson, antes de empreendedor e político, é filho, esposo e pai, e entende que o momento de pandemia que estamos vivendo é bem complicado, de muita dor e sofrimento, principalmente pelas pessoas que perdemos. Sabe que não é o momento mais fácil de se colocar à disposição, mas está aqui, com coração cheio de amor por nossa cidade e cheio de vontade para fazer a diferença, pois nutre um profundo carinho pela cidade de Porto Velho.

De acordo com ele, “Acredite fielmente no seu potencial. Ele é o responsável por guiar você na direção do sucesso todos os dias! Acredite em si mesmo e veja sua vida mudar diante dos seus olhos e pensamentos.”

