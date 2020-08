A segunda fase da ação inicia no próximo final de semana, com ações mais rigorosas e repressivas, ou até mesmo de interdição do estabelecimento

Uma fiscalização do Programa de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon) e da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Deconde), resultou na realização de 13 recomendações e duas autuações em estabelecimentos comerciais, no último final de semana em Porto Velho.

O objetivo foi verificar se estão sendo cumpridos pelos proprietários de estabelecimentos de bebidas alcoólicas, o que determina o Decreto nº 25.220, de 10 de julho de 2020, que estabelece uma série de medidas preventivas e de combate ao coronavírus no Estado de Rondônia.

De acordo com informações da Polícia Civil, bares que estavam em plena atividade foram notificados e os proprietários orientados a não manter a permanência de pessoas. Nessa primeira fase, os fiscais realizaram orientação e recomendação a respeito do Decreto. A segunda fase da ação inicia no próximo final de semana, com ações mais rigorosas e repressivas, ou até mesmo de interdição do estabelecimento.

A ação tem o objetivo de orientar e verificar o cumprimento das novas determinações para os estabelecimentos a fim de evitar a propagação do coronavírus.

Denúncia

Os consumidores que perceberem possíveis irregularidades, bem como permanências em bares da cidade, podem denunciar pelos números do Procon: 151, pelos telefones e aplicativos de whatsapp 98482-0928 – 98491-2986.

