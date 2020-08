O encontro terá a participação do deputado estadual Jean Oliveira e de Fábio Ribeiro, diretor da escola

A Escola do Legislativo de Rondônia, ligada a Assembleia Legislativa, estará promovendo nessa segunda-feira (17), uma live “Eleições 2020 – Atuação Parlamentar em Tempos de Pandemia”. O evento terá início, às 17 horas ( horário de Rondônia) e será transmitido pela página da Escola do Legislativo, no Facebook, CLIC AQUI E ASSISTA

A live contará com a participação do deputado estadual Jean Oliveira, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALE; e de Fábio Ribeiro, diretor da Escola do Legislativo. O debate irá focar nas ações práticas da Assembleia em tempo de pandemia.

