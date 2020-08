Carreata de prêmios passará por municípios rondonienses produtores de café

Luizinho Goebel participa do lançamento da carreata de prêmios da 5ª edição do Concafé, em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (17), o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve na sede regional da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) e da Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), em Vilhena, para participar do lançamento da carreata de prêmios da 5ª edição do concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (CONCAFÉ/RO).

O evento, considerado um dos maiores concursos de café robusta do Brasil, é uma realização do governo de Rondônia, coordenado pela Seagri, Emater, Idaron e com apoio da Câmara Setorial do Café, Caferon, Embrapa, Mapa, Sebrae, Faperon e Senar.

Durante cinco dias, municípios produtores de café receberão a carreta de prêmios – quase 300 mil reais em premiações – que tem como principal objetivo divulgar e incentivar os cafeicultores do estado. Nos últimos anos, a qualidade do café produzido em Rondônia tem elevado o estado ao patamar dos grandes produtores de café do país.

“Gostaria parabenizar a todos as pessoas envolvidas neste projeto que cresce a cada ano fortalecendo ainda mais o setor produtivo, principalmente, a cadeia do café. O governo está de parabéns por motivar, por meio deste concurso, os nossos cafeicultores”, destacou Goebel.

A carreta teve início hoje de manhã por Vilhena. À tarde seguiu com destino a Cacoal e depois percorrerá Rolim de Moura, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta, D’Oeste, Novo Horizonte D’Oeste, Nova Brasilândia D’Oeste, São Miguel do Guaporé, Alvorada D’Oeste, Presidente Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto D’Oeste, Jaru, Ariquemes, Itapuã D’Oeste e Porto Velho.

