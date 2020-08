O Superatacado Nova Era doou, no último domingo (16), durante a live “Embaixador na Amazônia”, do cantor Gusttavo Lima, 26 toneladas de alimentos, que serão entregues a instituições filantrópicas do estado.

Desde o início da pandemia de coronavírus, o Nova Era tem apoiado a população em situação de vulnerabilidade social, nos três estados em que possui unidades – Amazonas, Roraima e Rondônia. Ao todo, já foram doadas mais de 164 toneladas de alimentos.

O coordenadora de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que o superatacado tem um compromisso social com a região em que mantém seus negócios. “Nesse momento, em que a união de todos é primordial, o Nova Era também dá a sua contribuição à população em situação de vulnerabilidade, se engajando sempre em projetos com esse foco social”, disse.

Sucesso de visualizações no youtube, a live “Embaixador na Amazônia” foi organizada pela Fábrica de Eventos e, além de Gusttavo Lima, contou com a participação do cantor Jonas Esticado. A apresentação da live ficou por conta da influenciadora Vivian Amorim. O palco em formato de vitória régia e instalado no Rio Negro chamou a atenção pela inovação.

Comentários

comentários