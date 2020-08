A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), com o apoio do Projeto Facebook para Jornalismo (FJP), abriu as inscrições para o curso online Reconstrução do jornalismo local, um programa gratuito destinado a jornalistas que trabalham em meios de comunicação de abrangência local com o objetivo de capacitar esses profissionais para produzir jornalismo de qualidade em um cenário de escassez de recursos. As inscrições vão até o dia 21 de agosto. [Veja abaixo como se inscrever]

A pandemia acelerou mudanças de processos consolidados há décadas e revelou mais claramente a importância de um ambiente no qual a informação seja bem apurada, confiável e esteja a serviço de seus leitores. O jornalismo também experimenta novos modelos de atuação, novos formatos de distribuição e seu modo de fazer traz novas possibilidades. Dessa forma, o jornalismo se aproxima de seus públicos, mas precisa ser sustentável economicamente para garantir a independência, os propósitos e os compromissos com as suas comunidades de leitores.

A Abraji quer usar essa realidade como base para seu novo curso online, preparando jornalistas que atuam localmente no Brasil para uma reconstrução do jornalismo tanto de modelos de sustentabilidade, quanto de formatos e linguagens. E para isso preparou este intenso programa de treinamento para a Reconstrução do Jornalismo Local no Brasil.

Esta é uma nova edição do programa de treinamento, realizado em parceria com o Projeto Facebook para Jornalismo, e que já impactou mais de 5.000 jornalistas de todo o país. O curso é gratuito e está estruturado em quatro módulos temáticos que tratam de novos processos, ferramentas digitais, novas linguagens e modelos de cobertura e exploração de novos modelos de negócios. Serão 1.500 vagas destinadas preferencialmente a jornalistas que trabalham em veículos de atuação local. O programa terá duração de oito semanas, com início em 31 de agosto, totalizando 40 horas/aula.

Para o presidente da Abraji, Marcelo Träsel, “o jornalismo local é muito importante porque no fim das contas os cidadãos vivem o seu cotidiano nos municípios, não nessa entidade abstrata chamada Brasil, e pesquisas demonstram que a fiscalização da imprensa tem um impacto positivo na gestão municipal”. Träsel também considera o curso um passo importante no processo de regionalização da Abraji.

“O objetivo do Projeto Facebook para Jornalismo é apoiar a indústria de notícias e fortalecer o jornalismo local. Reconhecemos que, em todo o mundo, a imprensa está vivendo uma reinvenção acelerada e com novos desafios. Por isso, esses treinamentos em parceria com a Abraji reforçam nossa missão de impactar veículos e jornalistas para que eles encontrem em nossa plataforma mais e melhores ferramentas para se consolidarem em um mundo com tantas mudanças”, afirma a gerente de programas para veículos de noticias de America Latina do Facebook, Dulce Ramos.

O curso está baseado em aulas gravadas em vídeo (com legendas), farto material em texto, estudos de casos e seminários ao vivo, e incluirá informações sobre os produtos e soluções do Facebook, para que os jornalistas façam melhor uso da plataforma. A coordenação acadêmica é de Sérgio Lüdtke e a nominata de instrutores e temas é a seguinte:

Adrian Alexandri – Estudo de caso: Criando um meio jornalístico no deserto de notícias

Amanda Rossi – Jornalismo de Dados e LAI

Ana Brambilla – Fontes de financiamento: Assinaturas, crowdfunding e membros

André Biernath – Como cobrir ciência

Arnaldo Carvalho – Como criar uma estrutura de produção de vídeos baseada em smartphones

Carolina Oms – Como cobrir questões de gênero

Dal Marcondes – Fontes de financiamento: Cursos e treinamento

Daniela Pinheiro – Fontes de financiamento: Eventos

Edvaldo Pereira Lima – Jornalismo de Soluções

Fabrizio Bruzetti – Fontes de financiamento: Publicidade digital

Filipe Speck – Fontes de financiamento: Newsletter

Flávia Oliveira – Como cobrir questões raciais

Guilherme Valadares – Fontes de financiamento: pesquisas, documentários e consultorias

Gustavo Torniero – Como tornar o jornalismo digital acessível para pessoas com deficiência

Helio Miguel Filho – Ferramentas digitais para monitoramento e gestão de redes sociais e Narrativas para mídias sociais

José Antonio Lima – Ferramentas digitais para investigação

Lívia Vieira – Como usar Analytics para definir públicos de interesse

Luciana Cardoso – Como criar um produto digital com poucos recursos

Marco Migliavacca – Como criar um Plano de negócios para uma empresa enxuta

Maria Elisa Muntaner – Jornalismo sem fins lucrativos – Como sobreviver?

Naira Hofmeister – Estudo de caso – Jornalismo de soluções

Nat Finanças – Como falar de finanças

Nina Weingrill – Seminário: Desafios do Jornalismo local

Paula Miraglia – Seminário: Modelos de negócios para empreendimentos digitais

Paulo Talarico – Periferias no centro

Rafael Grohmann – Precarização e oportunidades para o trabalho jornalístico

Rede Wayuri – Estudo de caso apresentado por Ray Baniwa, Cláudia Ferraz Wanano, Edineia Teles Arapaso e Juliana Radler

Reinaldo Chaves – Ferramentas Abraji

Renato Martins – Como organizar lives e videoconferências

Ricardo Fotios – Novos processos de redação em tempos de escassez

Sérgio Lüdtke – Ferramentas digitais para organização do trabalho e Jornalismo Colaborativo

Simon DuCroquet – Ferramentas para visualização de dados

Valquíria Daher – Fontes de financiamento: Publicações para terceiros

As inscrições estarão abertas até 21 de agosto e podem ser feitas por este formulário.

A Abraji é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em defesa da liberdade de expressão e de imprensa, do acesso a informações públicas e na capacitação de jornalistas. Sua missão é elevar a qualidade do jornalismo brasileiro como forma de contribuir para a consolidação da democracia no país. Desde 2002, quando a Abraji foi fundada, mais de 9.000 jornalistas já passaram por seus congressos, cursos e treinamentos.

O Projeto Facebook para Jornalismo (FJP) trabalha com veículos de notícias de todo o mundo para ajudar a fortalecer a conexão entre jornalistas e suas comunidades. O programa tem como objetivo dar suporte à indústria de notícias, por meio de treinamentos, programas e parcerias.

