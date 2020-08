Aberto para a participação popular, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site www.amazonia21.org

Com o objetivo de divulgar e convidar as pessoas a participarem do Fórum Mundial Amazonia+21, evento organizado pela Prefeitura, por meio da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), o prefeito Hildon Chaves participou na manhã desta quarta-feira (19), em Brasília, da abertura do evento, ao lado de autoridades como o vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia Legal, Hamilton Mourão.

Antes do sair do hotel para o local do evento, o prefeito divulgou uma ‘live’ pelas redes sociais na qual falou sobre a importância da discussão em torno do desenvolvimento compatibilizado com os cuidados para se evitar a degradação ambiental e convidou as pessoas a se envolverem na discussão em torno da sustentabilidade da região amazônica.

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento, Marcelo Thomé, falou da necessidade de se “convergir diálogos, sem questões ideológicas para promover a melhoria da qualidade de vida das 24 milhões de pessoas que por aqui residem”.

Previsto inicialmente para ocorrer em maio, o Amazônia+21 foi suspenso em decorrência da pandemia e os seus desdobramentos avançaram com reuniões virtuais e diálogos, a fim de se encontrar um novo modelo adequado para a sua continuidade, considerando-se a importância da proposta de geração de riquezas e renda para as comunidades amazônicas e povos tradicionais, com proteção plena ao bioma.

Além do prefeito Hildon Chaves e do vice-presidente Mourão, o debate teve a participação do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade e do presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, Marcelo Thomé. O primeiro debate abordou a “Visão de futuro, oportunidades e desafios para a região amazônica”.

Aberto para a participação popular, as inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo site www.amazonia21.org .

