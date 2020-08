A parlamentar confirmou que manterá parceria com a Assembleia Legislativa para fortalecer os municípios de Rondônia

Presidente Laerte Gomes discute ações contra o Coronavírus durante visita da deputada Mariana Carvalho

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita da presidente estadual do PSDB, deputada federal Mariana Carvalho. Na oportunidade, os parlamentares trataram de diversos assuntos, entre os quais, política, investimentos da deputada nos municípios de Rondônia e das ações da deputada para garantir recurso federal com combate ao novo Coronavírus.

“É um honra receber a deputada federal Mariana, presidente estadual do nosso partido e poder contar com ela para avançarmos em todo o estado no que diz respeito a desenvolvimento e agora, mais do que nunca, nessa causa que necessita do maior número de pessoas engajadas para travar essa batalha que estamos vivendo contra a Covid-19. Parabéns e muito obrigada deputada”, declarou o presidente Laerte Gomes.

A parlamentar também agradeceu ao presidente pela oportunidade de debater assuntos importantes para Rondônia, em especial, sobre as ações de combate ao Coronavírus.

“Realmente estamos vivendo um momento muito difícil que é essa luta contra o Coronavírus. Estamos trabalhando com várias ações em parcerias, e poder ter a frente da Assembleia o nosso presidente Laerte Gomes, sendo ele do nosso partido, mostrando muita transparência em sua gestão, além do cuidado e atenção com o nosso estado de Rondônia contribuí muito com o nosso trabalho lá em Brasília. Sendo assim, quero parabenizar, agradecer ao presidente e dizer que continuaremos com essa parceria onde, muitas das nossas emendas, sejam elas federais ou estaduais estão sendo destinadas para o fortalecimento dos nossos municípios. Parabéns presidente, e continue contando com conosco, afinal, é através da união que conseguiremos fazer com que as coisas aconteçam com muita força”, concluiu a deputada

Comentários

comentários