Áries (21/03 – 20/04)

Os astros o incentivam a conversar com aquela pessoa com muita sinceridade. Tudo é favorável para iniciar algo. Você tem um sexto sentido para poder tirar o máximo desempenho no seu dia de trabalho. Saberá como investir seu tempo muito bem, aproveitando a rentabilidade máxima de seus contatos. Momento muito propício para dar rédea solta aos seus investimentos no campo da saúde. Números da sorte: 48 – 8 – 15 – 30

Touro (21/04 – 20/05)

Terá uma atitude muito positiva neste dia e sabe bem que o amor é o motor do mundo. O jogo de sedução vai deixar você louco e vai querer passar mais tempo com essa pessoa. No trabalho há um sinal de um aumento ou mudança de posto e, portanto, você estará cheio de ilusões para provar que é merecedor. Pode começar a pôr em prática essa nova rotina que vem deixando de fazer, sua saúde vai agradecer. Números da sorte: 2 – 44 – 9 – 38

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Vai ter um encontro fantástico com a pessoa que gosta muito, graças aos bons aspectos dos astros terá a chance de falar tudo o que sente por ela. No trabalho terá um tempo livre que poderá usar para dar uma olhada na sua agenda para poder avaliar as tarefas que terá na próxima semana. Hoje estará bem consigo mesmo, essa paz que está sentindo traz harmonia e equilíbrio ao seu corpo. Tente se manter assim. Números da sorte: 8 – 30 – 37 – 25

Câncer (21/06 – 22/07)

As estrelas farão com que tenha um agradável momento com alguém especial. O dia certo para dar o primeiro passo está chegando. Você precisará de um pouco de esforço extra para realizar todas suas tarefas. Em princípio, sua concentração será bastante boa, mas pode ficar distraído e cometer um erro. Tenha cuidado. Não exija do seu corpo mais do que pode lhe dar. Realize atividades físicas de acordo com seus limites. Números da sorte: 14 – 3 – 33 – 25

Leão (23/07 – 22/08)

Se quiser conquistar esse amor, evite ter uma atitude de superioridade. Sendo você mesmo e falando de forma normal as chances são maiores. No campo laboral estará muito focado em atingir seus objetivos, mesmo que sejam um pouco idealistas. Invista seu tempo atualizando-se através de algum curso online. Faça o seu melhor para descansar mais do que o que você tem feito. Procure dormir mais cedo e esqueça do celular. Números da sorte: 7 – 50 – 48 – 55

Virgem (23/08- 22/09)

Sua vida sentimental está tranquila e romântica. Com a pessoa que gosta, aos poucos passarão da amizade para um lindo relacionamento. No campo laboral está deixando sua própria marca pessoal com sucesso, ficando mais profissional do que o esperado. Seu bom trabalho está sendo reconhecido. Hoje você aproveitará a energia necessária para iniciar um projeto que tem em mente relacionado à sua saúde física e mental. Números da sorte: 26 – 47 – 16 – 48

Libra (23/09 – 22/10)

Hoje é previsto um dia em que você será invadido por um sentimento de tranquilidade e fluidez no relacionamento com essa pessoa. No campo econômico, um encontro casual com alguém que possui informações financeiras o ajudará a melhorar seus recursos. No campo profissional, continuará vivendo imerso em muita atividade. Grande parte da boa saúde está na atitude que você usa para administrar a si mesmo. Números da sorte: 31 – 21 – 46 – 28

Escorpião (23/10 – 21/11)

Está tendo uma boa conexão com alguém que você ama e, por esse motivo, demonstrará uma excelente disposição para conversar o que sente por ela. No trabalho os caminhos começam a se abrir para você. Quando começa a vibrar de acordo com suas habilidades tudo começa a resultar conforme deseja. Hoje você deve demonstrar seus poderes de adaptabilidade se quiser mudar a sua forma de se alimentar. Números da sorte: 44 – 28 – 47 – 53

Sagitário (22/11 – 21/12)

No amor você sabe muito bem o que deseja, e isso será projetado em alguém perto. O momento é muito positivo para falar com essa pessoa. No campo laboral e profissional, se você fizer tudo no devido tempo, sem deixar que as tarefas se acumulem, tudo correrá conforme o planejado. Não se desanime pelas adversidades da vida, porque isso pode causar problemas de saúde que afetarão seu organismo. Números da sorte: 1 – 18 – 14 – 12

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Se você está gostando de alguém há muito tempo, hoje é um dia perfeito para se declarar e iniciar o relacionamento tão desejado. Existem oportunidades para interagir no trabalho de forma mais livre e divertida. Os astros atrairão dinheiro para suas mãos através de métodos vinculados à tecnologia ou novos canais de vendas. Esse problema emocional é fácil de tratar, ouse com alguma terapia alternativa. Números da sorte: 2 – 33 – 4 – 20

Aquário (21/01 – 19/02)

A previsão no amor fala da chegada de alguém que vai mexer muito com você. Será muito atencioso com essa pessoa que responderá da mesma maneira. No campo profissional, provavelmente precisará assumir novas responsabilidades. Obviamente, faça-o com humildade para que o ego não fale mais alto. Para deixar seu corpo em forma, estabeleça metas que possa cumprir para não se desmotivar. Números da sorte: 15 – 33 – 34 – 19

Peixes (20/02 – 20/03)

Chegou o dia que estava esperando, vai poder ver novamente a pessoa pela qual é loucamente apaixonado. Não perca mais tempo e se jogue com tudo. É hora de perceber que você não depende dos outros para ter melhores resultados em seu trabalho e também em tudo que decida empreender. Você está em um bom ciclo astral e agora tudo o que você faça resultará em seu bem-estar e melhora física e mental. Números da sorte: 10 – 12 – 59 – 3

