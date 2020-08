Só houve mudança na estratégia, mas não no resultado. O MDB não oficiaizou a pré candidatura de Williames Pimentel na quinta-feira, como tinha projetado, porque novas decisões foram tomadas. O partido pretende reunir o Diretório, para que a partir deste encontro, com a presença maciça dos membros do MDB, o anúncio seja feito. A data ainda está sendo agendada, porque o presidente regional, Lúcio Mosquini e o senador Confúcio Moura, entre muitas outras lideranças da sigla, deverão estar presentes, prestigiando o evento. Com relação ao vice, o nome do ex secretário de Planejamento, George Braga, continua sendo o preferido. Mas o próprio George teria indicado ao partido que abriria mão do posto, para que o MDB faça aliança com outros partidos, que, então, poderiam indicar o vice. Há ainda muitas decisões a tomar, menos a cabeça de chapa. Pimentel é mesmo o nome.

