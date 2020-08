JÁ SÃO 17 CANDIDATOS EM PORTO VELHO, MAS VÊM MAIS…

Thiago Tezzari, Williames Pimentel, Lindomar Garçon, Cristiane Lopes, Vinicius Miguel, Ramon Cajuí, Fabrício Jurado, Breno Mendes, Coronel Ronaldo, Eyder Brasil, Coronel Chrisóstomo, Rui Motta, Anderson Pereira, Pimenta de Rondônia, Edgar do Boi, Mauro Nazif, Samuel Costa. Esses 17 nomes são de uma relação de pré candidatos à Prefeitura de Porto Velho que ainda não está fechada. Ela pode aumentar muito mais nas próximas semanas, até as convenções, porque com a saída do prefeito Hildon Chaves e muito provavelmente de Léo Moraes da corrida, a disputa pela Prefeitura pode acabar premiando mesmo aqueles que não são os mais conhecidos entre os porto velhenses. Campanha curta, com muita utilização das redes sociais; certamente Fake News em abundância, podem transformar desconhecidos em preferidos do eleitor. Será uma disputa completamente diferente do que já se viu em toda a história política da Capital. Pode haver surpresas? Claro que pode!

