O Grupo Rovema inaugurou mais uma empresa que está diretamente ligada a Rovema Agronegócios. A Sustennutri, uma indústria de nutrição animal, vai oferecer ao mercado uma linha de produtos que comprovadamente trazem resultados para os rebanhos. Seguindo os protocolos de segurança durante a pandemia, a inauguração contou somente com a presença da diretoria do Grupo, alguns gestores de outras casas e os representantes religiosos Pastor Maurício e Padre MIguel, que realizaram a benção do local.

As linhas Ox Premium, Ox Mega e Ox Power foram produzidas com base em estudos e tecnologias avançadas para que possam fazer a nutrição animal adequada de gados de corte, de leite e equinos.

Adélio Barufaldi, CEO do Grupo Rovema, destaca a união da tecnologia com a experiência “Nós estamos unindo a tecnologia com o nosso amplo conhecimento da área para desenvolver produtos além do comum, porque estamos sempre pensando na qualidade nutricional para que os rebanhos tenham o melhor desempenho.”, afirma.

Com a capacidade inicial de produção em 1.800 toneladas por mês, o objetivo é atender um grande mercado. “Inicialmente vamos atender os produtores de rebanhos aqui dos estados da região norte como Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas, mas nosso objetivo é em breve atender países vizinhos como a Bolívia e o Peru.” informa Leonardo Bosco, zootecnista e gerente comercial da Sustennutri.

Para aqueles que querem saber maiores informações podem acessar o site www.sustennutri.com.br ou acessar as redes sociais @sustennutri

