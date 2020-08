A temperatura mínima na região é de 15ºC e a máxima pode passar dos 40ºC

Previsão de tempo quente e seco na maior parte da região Norte do país, nesta quarta-feira (26). Essas condições aliadas às altas temperaturas potencializam o aumento de novos de queimada. Em Tocantins, atenção aos baixos índices de umidade do ar no período da tarde. Tempo com pancadas de chuva e trovoadas entre Roraima e o Amapá, faixa norte do Pará e do Amazonas.

A temperatura mínima é de 15 e a máxima pode passar dos 40 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100 por cento.

As informações são do Somar Meteorologia.

