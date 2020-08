Aumento se deve às ações, como o Agosto Lilás, com o lema “Não Se Cale”

De janeiro a agosto de 2020, foram registrados 2.593 casos de violência contra as mulheres pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), em Porto Velho. O número é menor do que no mesmo período em 2019, onde 2.859 ocorrências foram notificadas, 266 casos a menos que ano passado.

Com relação aos inquéritos instaurados em 2019, a delegacia registrou 750 casos e em 2020, 809. De acordo ainda com dados da Delegacia, o número de medidas protetivas acionadas em 2019 foram de 915 casos, já em 2020, 870.

Apesar disso, houve aumento no número de denúncias de agressões contra as mulheres no mês de agosto este ano, 289 ocorrências foram totalizadas através da Polícia Civil, já em agosto de 2019, 36 casos a menos, totalizando 253 denúncias.

A delegada titular da Delegacia da Mulher, Lucilene Pedrosa, diz que o aumento se deve às ações intensificadas como o Agosto Lilás, com o lema “Não Se Cale”, onde foi abordado o aniversário de 14 anos da criação da Lei Maria da Penha. “Além das campanhas do Ministério Publico Judiciário, Defensoria Pública, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Rede de Mulheres, todos estão fazendo lives neste mês de agosto quando a lei completa 14 anos, então isso ajuda um pouco, quanto mais é divulgado, mais as vítimas tem informações, e por isso o aumento”, enfatizou.

OPERAÇÃO HERA

Outro fator positivo que trouxe bons resultados em 2020 para a Delegacia, foram os resultados da “Operação Hera”, realizada em todo o Estado de Rondônia, dia 18 de julho, e abrangeu todas as Deams para cumprimento de mandados de prisão, onde 10 foram cumpridos no interior e mais 10 na capital. “Foi muito boa esta operação, porque 20 é um número de prisões muito grande com relação à violência doméstica”, garantiu a delegada.

PSICOLÓGICO

Os prejuízos às vítimas de violência doméstica e familiar são inúmeros, de acordo com psicólogos especialistas no assunto. Na maioria dos casos, a violência doméstica não afeta somente a integridade física da mulher, deixando marcas visíveis pelo seu corpo mas, também de formas mais sutis, porém não menos importantes, com a violência psicológica, a qual traz sérios danos à estrutura psíquica e ao desenvolvimento afetivo, moral e social da vítima.

“Alguns sintomas como falta de concentração, falta de apetite, insônia, isolamento, baixa autoestima, aparecimento de problemas mentais como depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, síndrome do pânico, comportamentos autodestrutivos, como uso excessivo de álcool e/ou outras drogas e tentativas de suicídio, são comuns em vítimas de violência doméstica”, garante a psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social Especializado no Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica (Creas Mulher), Michelle Domingues.

De acordo com Michele Domingues, deve-se garantir um acompanhamento com uma rede de atendimento multidisciplinar, composto por diversos profissionais (psicólogos, assistentes sociais, advogados, médicos), ” É de suma importância para o direcionamento correto e, enfrentamento da situação de violência doméstica vivenciada. No entanto, é valido ressaltar que o acompanhamento psicológico às vítimas de violência doméstica, com profissional qualificado, é fundamental para o enfrentamento aos danos psicológicos causados pelas situações de violência vivenciadas, bem como, para ajudar no processo de autodescoberta, empoderamento e fortalecimento emocional das vítimas”, enfatiza a psicóloga.

DENÚNCIAS

Mesmo diante da pandemia, os trabalhos das Deams continuam normalmente e, em Porto Velho, o atendimento acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30m às 19h30m. As denúncias também podem ocorrer através dos canais de comunicação:

190, 197, 180

Fixos: (69) 3216 – 8855, (69) 3216- 8800

Celular (69) 98479-8760

Delegacia (Deam) – Euclides da Cunha, 299-363 – Baixa da União, Porto Velho

Delegacia Virtual (http://delegaciavirtual.pc.ro.gov.br/)

