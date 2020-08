A empresa Voepass Linhas Aéreas, anteriormente Passaredo Linhas Aéreas, passará a fazer voos em Rondônia.

A companhia é uma empresa aérea brasileira com sede no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. É a mais antiga em operação no Brasil. Concentra suas operações em sua sede, no aeroporto Dr. Leite Lopes, e no aeroporto Internacional de Guarulhos.

A companhia é uma empresa aérea brasileira com sede no município de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. É a mais antiga em operação no Brasil. Concentra suas operações em sua sede, no aeroporto Dr. Leite Lopes, e no aeroporto Internacional de Guarulhos.

Comentários

comentários